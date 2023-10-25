لن تتخيل ماذايحدث لجسمك عند تناول العسل الأسودعلى الريق..ينظم السكرفي الدم ويحرق الدهون

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عدن - ياسمين التهامي -
يعرف العسل الأسود الناتج من تكرير قصب السكر وهو بني اللون ولزج. حيث يستعمل في الكثير من الصناعات التي يعتبر أهمها هي الكحول والجلسرين ، وقد استعمل في الصناعات المصرية القديمة ومنطقة البحر الكاريبي هي أول من قامت بانتاجه.
فوائد العسل الأسود للجسم :
1- تقوية العظام ،لانه غني بالكالسيوم ، واحتوائه على مضادات الالتهاب – مثل التهاب المفاصل.
2-يعزز جهاز المناعة ويمنع السرطان ،و تقوية الأوعية الدموية والقلب.
3-كما انه يعالج خلل في وظيفة الثدي والغدد العرقية.
4- زيادة عملية حرق الدهون.
5- ينظم مستوى السكر في الدم. بسبب وجود الكروم ولكن نتناوله بكميات قليلة.
6-يحافظ على التوازن الحمضي والقاعدي لخلايا الجسم.
7- يقوي العظام والقلب.
8-كما انه يقلل من ظهور حب الشباب بسبب حمض اللاكتيك.
9- ينشط الجهاز العصبي ويعمل على استرخاء الأوعية الدموية لاحتوائه على المغنيسيوم.
10-مهم لتعويض المرأة بالحديد في فترة الحيض.
11- يغذي الشعر ويزيد من كثافته ونعومته.
12- مهم للمرأة الحامل يمدها بفيتامينات وبروتينات عن طريق تناول ملعقتين كبيرتين في اليوم.
13- يمنع من التهام العمى الليلي بشكل مستمر ، كما أنه يقوي حدة البصر.
14- يكسر حصوات المرارة.
فوائد العسل الأسود على الريق :
سوء التغذية :
يمنح جسم الإنسان الفيتامينات التي يحتاجها ومركب النياسين المهم لانه يقوي أعضاء الجسم ، كما يعمل علي زيادة كفاءة جهاز المناعة ومقاومة الجسم للأمراض الخطيرة ويحد من الضعف العام نتيجة سوء التغذية.
الأسنان :
غني بعنصر الكالسيوم الذي يحتاجه لبناء العضلات وتقوية الأسنان.
القلب :
يقوي عضلة القلب بسبب عنصر البوتاسيوم حتي يعمل بشكل طبيعي.
الجهاز الهضمي :
يعمل كملين طبيعي ، لعلاج الإمساك ، وتطهير المعدة من البكتيريا الضارة ، وطرد السموم.
المفاصل :
مع التناول المنتظم لملعقة العسل الأسود على معدة فارغة ، سوف تتخلص من التهاب المفاصل.
فوائد العسل الاسود للاطفال :
1- يعالج فقر الدم عند الأطفال.
2- يعالج نقص الحديد
3- تحتوي ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود على نسبة عالية من الكالسيوم تساوي نسبة كوب من الحليب.
4- يقوي الأسنان لأنه غني بالكالسيوم.
5- به الكثير من السعرات الحرارية ، لتقليل الطاقة المفقودة نتيجة الحركة المتكررة لدى الأطفال ، تنصح الأم بإعطاء طفلها ملعقة من دبس السكر يوميًا لتعويض الطاقة المفقودة.
6- يقي من أمراض سوء التغذية وخاصة عند الأطفال.
نصائح عامة حول كيفية استخدامه :
1- يمكنك استعماله للتحلية بدلا من السكر العادي لتحلية الحليب أو الشاي وتقديمه للطفل.
2- عمل بعض الحلويات التي تحتوي على دبس السكر وخاصة للأطفال الذين يحبون الحلويات.
3- قم باضافته مع البقوليات المحمصة مثل العدس والفاصوليا ، وأعطيه للطفل.
4- كما يمكنك اضافته مع طحينة السمسم كوجبة فطور صحية للطفل.
5- للحصول على قيمة غذائية كبيرة للعسل الأسود ، اخلطه مع بعض عصير الليمون.
فوائد الطحينة بالعسل الأسود :
يعد خلطة الطحينة والعسل من أفضل الوصفات الطبيعية التي تجمع بين الخصائص الطبيعية لكل منهما ، مما يجعلها علاجًا فعالًا للعديد من الأمراض والمشكلات الصحية وخاصة في علاج مشاكل الجهاز التنفسي. الطحينة عبارة عن خليط من عصير السمسم ، في حين أن العسل من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية ومضاد حيوي بخصائص دوائية.
من بين تلك الفوائد:
1- تعالج بشكل فعال جميع الأمراض المصاحبة لفصل الشتاء. يخفف الأعراض المصاحبة للأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والالتهاب الرئوي ومشاكل الأغشية المخاطية ، ويعالج مشاكل الصدر ومنها الربو ، وذلك بخلط ملعقة كبيرة من الطحينة مع ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون حتى تصبح هذه المركبات خليط متماسك. بحيث ينصح بتناول ملعقتين منه يوميا مرة صباحا ومساءا.
2- الحفاظ على صحة الجلد ، حيث أنه ينشط الدورة الدموية ، ويزيد من حيوية الجلد ، ويزيد من نضارة بشرة.
3- يعالج التهاب اللثة ، ويمنع ظهور الفطريات ،
4-غنية جدًا بالحديد ، لذلك تمنع الإصابة بفقر الدم وخصوصا الحوامل.
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