شكرا لقرائتكم خبر عن لن تتخيل ماذايحدث لجسمك عند تناول العسل الأسودعلى الريق..ينظم السكرفي الدم ويحرق الدهون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعرف العسل الأسود الناتج من تكرير قصب السكر وهو بني اللون ولزج. حيث يستعمل في الكثير من الصناعات التي يعتبر أهمها هي الكحول والجلسرين ، وقد استعمل في الصناعات المصرية القديمة ومنطقة البحر الكاريبي هي أول من قامت بانتاجه.

فوائد العسل الأسود للجسم :



1- تقوية العظام ،لانه غني بالكالسيوم ، واحتوائه على مضادات الالتهاب – مثل التهاب المفاصل.

2-يعزز جهاز المناعة ويمنع السرطان ،و تقوية الأوعية الدموية والقلب.

3-كما انه يعالج خلل في وظيفة الثدي والغدد العرقية.

4- زيادة عملية حرق الدهون.

5- ينظم مستوى السكر في الدم. بسبب وجود الكروم ولكن نتناوله بكميات قليلة.

6-يحافظ على التوازن الحمضي والقاعدي لخلايا الجسم.

7- يقوي العظام والقلب.

8-كما انه يقلل من ظهور حب الشباب بسبب حمض اللاكتيك.

9- ينشط الجهاز العصبي ويعمل على استرخاء الأوعية الدموية لاحتوائه على المغنيسيوم.

10-مهم لتعويض المرأة بالحديد في فترة الحيض.

11- يغذي الشعر ويزيد من كثافته ونعومته.

12- مهم للمرأة الحامل يمدها بفيتامينات وبروتينات عن طريق تناول ملعقتين كبيرتين في اليوم.

13- يمنع من التهام العمى الليلي بشكل مستمر ، كما أنه يقوي حدة البصر.

14- يكسر حصوات المرارة.

فوائد العسل الأسود على الريق :

سوء التغذية :

يمنح جسم الإنسان الفيتامينات التي يحتاجها ومركب النياسين المهم لانه يقوي أعضاء الجسم ، كما يعمل علي زيادة كفاءة جهاز المناعة ومقاومة الجسم للأمراض الخطيرة ويحد من الضعف العام نتيجة سوء التغذية.

الأسنان :

غني بعنصر الكالسيوم الذي يحتاجه لبناء العضلات وتقوية الأسنان.

القلب :

يقوي عضلة القلب بسبب عنصر البوتاسيوم حتي يعمل بشكل طبيعي.

الجهاز الهضمي :

يعمل كملين طبيعي ، لعلاج الإمساك ، وتطهير المعدة من البكتيريا الضارة ، وطرد السموم.

المفاصل :

مع التناول المنتظم لملعقة العسل الأسود على معدة فارغة ، سوف تتخلص من التهاب المفاصل.

فوائد العسل الاسود للاطفال :

1- يعالج فقر الدم عند الأطفال.

2- يعالج نقص الحديد

3- تحتوي ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود على نسبة عالية من الكالسيوم تساوي نسبة كوب من الحليب.

4- يقوي الأسنان لأنه غني بالكالسيوم.

5- به الكثير من السعرات الحرارية ، لتقليل الطاقة المفقودة نتيجة الحركة المتكررة لدى الأطفال ، تنصح الأم بإعطاء طفلها ملعقة من دبس السكر يوميًا لتعويض الطاقة المفقودة.

6- يقي من أمراض سوء التغذية وخاصة عند الأطفال.

نصائح عامة حول كيفية استخدامه :

1- يمكنك استعماله للتحلية بدلا من السكر العادي لتحلية الحليب أو الشاي وتقديمه للطفل.

2- عمل بعض الحلويات التي تحتوي على دبس السكر وخاصة للأطفال الذين يحبون الحلويات.

3- قم باضافته مع البقوليات المحمصة مثل العدس والفاصوليا ، وأعطيه للطفل.

4- كما يمكنك اضافته مع طحينة السمسم كوجبة فطور صحية للطفل.

5- للحصول على قيمة غذائية كبيرة للعسل الأسود ، اخلطه مع بعض عصير الليمون.

فوائد الطحينة بالعسل الأسود :

يعد خلطة الطحينة والعسل من أفضل الوصفات الطبيعية التي تجمع بين الخصائص الطبيعية لكل منهما ، مما يجعلها علاجًا فعالًا للعديد من الأمراض والمشكلات الصحية وخاصة في علاج مشاكل الجهاز التنفسي. الطحينة عبارة عن خليط من عصير السمسم ، في حين أن العسل من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية ومضاد حيوي بخصائص دوائية.

من بين تلك الفوائد:

1- تعالج بشكل فعال جميع الأمراض المصاحبة لفصل الشتاء. يخفف الأعراض المصاحبة للأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والالتهاب الرئوي ومشاكل الأغشية المخاطية ، ويعالج مشاكل الصدر ومنها الربو ، وذلك بخلط ملعقة كبيرة من الطحينة مع ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون حتى تصبح هذه المركبات خليط متماسك. بحيث ينصح بتناول ملعقتين منه يوميا مرة صباحا ومساءا.

2- الحفاظ على صحة الجلد ، حيث أنه ينشط الدورة الدموية ، ويزيد من حيوية الجلد ، ويزيد من نضارة بشرة.

3- يعالج التهاب اللثة ، ويمنع ظهور الفطريات ،

4-غنية جدًا بالحديد ، لذلك تمنع الإصابة بفقر الدم وخصوصا الحوامل.