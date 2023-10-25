شكرا لمتابعة خبر عن رئيس كوريا : قومجية الاستعمار الأجنبي مازال يحقد على بلاد الحرمين ويستنكر تاريخها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك أثناء حديثه للطلاب والأساتذه في جامعة الملك سعود بالرياض، أن العرب هم الذين أطلقوا اسم كوريا عليهم .

‏وقال سيرك للطلاب :” أنتم العرب الذين اطلقتم اسم ” كوريا ” علينا قبل ألف عام وأصبحت فيما بعد اسم رسمي لبلادنا. ”

‏وأضاف:” معلومة صحيحة كان اسمها قديمًا ” مملكة غوريو ” لكن التجار العرب بعد الفتوحات كانوا يسمونها بدلاً من غوريو ” كوريا ” أثناء التبادل الثقافي والتجاري بين المنطقتين ليصبح الاسم رائجًا حتى يومنا هذا. ”

‏وتابع :” الأثر العظيم الذي قام به عرب الجزيرة للعالم لا زالت بعض شعوب العالم البعيد تستذكره بالخير خصوصًا حين تأتيهم الفرصة للقدوم إلى المملكة، بل وينادوننا لمعرفتهم أننا مولد هذه الأمة، ومازالوا يسموننا حتى الآن عربستان عند الترك والفرس أو أرض العرب عند الشرق أو أرابيا عند الغرب واللاتينيين.”

وواصل :” للأسف بعض من حولنا من قومجية الاستعمار الأجنبي وللأسف أن بعضهم مسلمين، لكنه مازال يحقد على بلاد الحرمين ويتنكر لتاريخها وشعبها وثقافته ببغض وكراهية دون سبب.”