استشهاد 18 فلسطينيًّا جراء سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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استُشهد 18 فلسطينيًّا وأصيب العشرات، اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي العنيف على شارع الهوجا بجباليا شمال القطاع ومخيم النصيرات وسط القطاع؛ أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًّا، كما أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح في سلسلة الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على مدينة رفح ومخيم المغازي.

من جانبها، وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 6000 فلسطيني، وإصابة نحو 20 ألفًا بجروح مختلفة، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم التاسع عشر على التوالي؛ مبينة أن 70% من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء وكبار في السن.

على صعيد آخر، استُشهد شاب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.