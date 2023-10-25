استشهاد 18 فلسطينيًّا جراء سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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25 أكتوبر 2023, 9:43 صباحاً
استُشهد 18 فلسطينيًّا وأصيب العشرات، اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي العنيف على شارع الهوجا بجباليا شمال القطاع ومخيم النصيرات وسط القطاع؛ أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًّا، كما أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح في سلسلة الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على مدينة رفح ومخيم المغازي.
من جانبها، وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 6000 فلسطيني، وإصابة نحو 20 ألفًا بجروح مختلفة، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم التاسع عشر على التوالي؛ مبينة أن 70% من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء وكبار في السن.
على صعيد آخر، استُشهد شاب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني من مخيم قلنديا، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم، صباح اليوم، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي؛ ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم إلى خمسة شهداء.
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