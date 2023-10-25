انت الان تتابع لزيادة الإنتاجية.. "الصحة" تنصح بهذا الإجراء بعد كل ساعة جلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نصحت وزارة الصحة بضرورة الحفاظ على أخذ فترات راحة خلال العمل المكتبي؛ للحفاظ على الإنتاجية عبر التحرُّك حول المكتب لفترة بسيطة كل ساعة عمل.

وقالت المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بالوزارة "عش بصحة" على حسابها في "إكس"، تحت عنوان "استراحة محارب": "حتى تزيد من إنتاجيتك.. بعد كل ساعة جلوس خذ لك لفة حول المكتب".

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