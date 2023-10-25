انت الان تتابع "العصيمي": أمطار على المناطق الشمالية والمرتفعات الجمعة المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، أنه بعد أمطار اليوم المتفرقة في المنطقة الوسطى والشمال الشرقي، من المتوقع أن تشهد المملكة موجة علوية جديدة مساء بعد غد الجمعة تتجدد معها فرص الأمطار على أجزاء من المناطق الشمالية والمرتفعات.

وأضاف "العصيمي" أن الموجة الجديدة قد تعقبها حالة أخرى بدءًا من المناطق الغربية نهاية الأسبوع القادم في بداية جيدة توافق توقعات النشرة الموسمية.

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