انت الان تتابع "وقاء" يعلن خلوّ المملكة رسميًا من إنفلونزا الطيور عالي الضراوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 11:22 صباحاً

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) خلوّ المملكة العربية السعودية رسميًا من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة، من خلال تقييم المنظمة لملف المملكة المعدّ من قبل مركز "وقاء"، وفقًا للمعايير والضوابط الصادرة من المنظمة لاعتماد خلو الدول من الأمراض الوبائية. وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" المهندس أيمن بن سعد الغامدي أن من شأن هذا الاعتماد تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم؛ من خلال إعادة تقييم الشروط والضوابط الخاصة بالشهادات الصحية البيطرية المعتمدة. وبيّن "الغامدي" أن مركز "وقاء" يعمل على تعزيز مكانة المملكة في المكافحة والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية؛ للحدّ من مخاطرها وتعزيز الإنتاج الحيواني واستدامته.

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