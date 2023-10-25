مديرة "النقد الدولي": حرب غزة بدأت تؤثر على اقتصادات الدول المجاورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 11:27 صباحاً

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أمام منتدى للاستثمار في الرياض، اليوم (الأربعاء)، من أن الحرب المتواصلة منذ 19 يومًا بين "إسرائيل" وحركة حماس بدأت تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة". وأضافت كريستالينا غورغييفا: "إذا نظرت إلى الدول المجاورة -مصر ولبنان والأردن- فإن التأثير واضح بالفعل"، وفقًا لـ"فرانس برس". وأشارت إلى وجود دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح. ولفتت إلى أن المستثمرين سيشعرون بالتردد من الذهاب إلى ذلك المكان، وتكلفة التأمين، في حال نقل بضائع، سترتفع، ومخاطر وجود المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف أساسًا الكثير. وجاءت تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غداة تحذير قادة في قطاع المصارف الدولي، من أن الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس" قد توجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي.

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