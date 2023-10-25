أستراليا تُرسل جنودًا وطائرتين عسكريتين إلى الشرق الأوسط لدعم مواطنيها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 11:35 صباحاً

أعلنت أستراليا، اليوم (الأربعاء)، أنها أرسلت طائرتين عسكريتين إضافيتين وعددًا كبيرًا من جنود الدفاع إلى الشرق الأوسط؛ للمساعدة في دعم مواطنيها هناك، إذا تصاعدت الحرب المستمرة بين "إسرائيل" و"حماس". وأوضح وزير الدفاع ريتشارد مارليس أن أستراليا أرسلت طائرة "بوينغ سي-17" وطائرة للتزويد بالوقود جوًا لديها القدرة على نقل الركاب، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاث طائرات، وفقاً لـ"رويترز". وقال "مارليس" للقناة التاسعة الأسترالية: "هناك عدد كبير من الجنود وهم موجودون لدعم الطائرات ودعم ما قد يتعين على تلك الطائرات القيام به في نهاية الأمر"، لكنه لم يكشف عن العدد الإجمالي للجنود، الذين أرسلوا، ولا المكان الذي ستتمركز فيه الطائرات لأسباب أمنية. وأضاف: "كل هذه إجراءات طارئة، والغرض منها هو دعم الأستراليين الموجودين في الشرق الأوسط.. الوضع متقلب جدًا، ولا نعرف على الإطلاق في أي اتجاه ستسير الأمور من هنا".

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