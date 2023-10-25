انت الان تتابع "الحج": اختيار الأوقات الأقل ازدحامًا عبر "نسك" يسهّل أداء العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 11:42 صباحاً

أكدت وزارة الحج والعمرة أن اختيار الوقت المناسب لأداء العمرة يسهّل على المعتمرين أداء نسكهم بكل يسر. وطالبت الوزارة المعتمرين باختيار الأوقات الأقل ازدحامًا عند الحجز عبر تطبيق "نسك". وأوضحت في إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم أن اختيار التوقيت المناسب للحجز يساعد في أداء عمرة ميسّرة.

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