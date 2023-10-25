انت الان تتابع "أونروا": 600 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 11:50 صباحاً

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم (الأربعاء)، أن ما يقرب من 600 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة، ويقيمون في 150 منشأة تابعة لها. وبينت "أونروا" على منصة "إكس" أن منشآتها تستوعب أربعة أضعاف طاقتها، وينام الكثير من الأشخاص في الشوارع؛ نظرًا لازدحام المنشآت القائمة حاليًا. وأضافت أن 40% على الأقل من منشآتها تأثرت بسبب الحرب.

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