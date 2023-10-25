انت الان تتابع بعد استيفاء المسوغات.. "ABET" الدولية تعتمد 8 برامج أكاديمية في جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 11:54 صباحاً

اعتمدت منظمة ABET الدولية برامج بكالوريوس هندسة الحاسب وعلوم الحاسب ونظم المعلومات بكلية علوم الحاسب في جامعة الملك خالد الاعتماد البرامجي الدولي الكامل بعد استيفاء مسوغات الاعتماد للمرة الثانية. وفي السياق ذاته، منحت "ABET" برنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال الاعتماد البرامجي الكامل، وجرى تجديد الاعتماد الكامل من المنظمة نفسها لبرامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية بكلية الهندسة؛ نظير استيفائها متطلبات الاعتماد. يُذكر أن "ABET" منظمة دولية غير حكومية تعتمد برامج التعليم ما بعد الثانوي في "العلوم التطبيقية، والحوسبة، والهندسة، والتكنولوجيا" في الولايات المتحدة، وعلى الصعيد العالمي في أكثر من 670 جامعة وكلية في 23 بلدًا.

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