تراند اليوم : بعدما قرر الأطباء إيقاف علاجها من السرطان... شاهد: أحدث ظهور للفنانة جواهر بعد عودتها إلى الكويت

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور الفنانة جواهر الكويتية، بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابتها بسرطان المعدة.

وظهرت آثار المرض على ملامح الممثلة الكويتية، بعدما فقدت وزنها بسبب الإصابة بالسرطان، وتعرضها للنزيف، قبل أن تبدأ رحلة العلاج.

وقالت جواهر في الفيديو، إنها لا تحب الحديث عن مرضها، مطالبة جمهورها بعدم كتابة أي تعليقات عن إصابتها بمرض السرطان.

وأضافت خلال تواجدها في فندق "الريجنسي" بالكويت، أنها تركز الآن على المستقبل، ولا تريد الالتفات إلى الماضي.

يُذكر أن الممثلة الكويتية كانت تقيم منذ فترة في بريطانيا لتلقي العلاج إثر إصابتها بسرطان المعدة، وكانت حالتها الصحية قد ساءت قبل أشهر، وخضعت لأكثر من عملية جراحية.