تراند اليوم : شاهد.. رونالدو يفك حذاء عبدالإله العمري بأسنانه خلال مباراة النصر والدحيل

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بفك حذاء زميله عبدالإله العمري.

وأظهر مقطع الفيديو، سقوط لاعب النصر عبدالإله العمري، على الأرض بسبب الإصابة، بينما قام زميله رونالدو بفك حذائه بأسنانه، خلال مباراة الدحيل القطري.

وتمكن النصر من الفوز على الدحيل القطري بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.