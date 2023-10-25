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تراند اليوم : شاهد.. رونالدو يفك حذاء عبدالإله العمري بأسنانه خلال مباراة النصر والدحيل

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام النجم البرتغالي ، بفك حذاء زميله عبدالإله العمري.

وأظهر مقطع الفيديو، سقوط لاعب النصر عبدالإله العمري، على الأرض بسبب الإصابة، بينما قام زميله رونالدو بفك حذائه بأسنانه، خلال مباراة الدحيل القطري.

وتمكن النصر من الفوز على الدحيل القطري بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفي التعليقات قال أحد المغردين: "يا عمري والله كريستيانو رونالدو أخلاق ما شاء الله تبارك الله"، بينما أضاف آخر: "مع إني ماني نصراوي، اللاعب هذا نموذج مشرف للكرة واتمنى يحقق آسيا مع النصر".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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