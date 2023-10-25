شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك عبد الله الطبية" بمكة تصرف أكثر من 2 مليون وصفة للمرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرفت إدارة الخدمات الصيدلية بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أكثر من 2.240.000 وصفة طبية لمستفيديها من المرضى والمراجعين، منذ بداية عام 2022 وحتى شهر أكتوبر الحالي، علاوة على أكثر من 116200 إرسالية بريدية ضمن خدمة توصيل الأدوية للمراجعين في العيادات الخارجية إلى منازلهم مجانًا لنفس الفترة.

عدد الوصفات والإرساليات

وفي تفاصيل الإحصائية، بلغ عدد الوصفات الطبية لصيدلية العيادات الخارجية 612021 وصفة، كما بلغ عدد وصفات صيدلية الأورام والتحضيرات الكيماوية 278615 وصفة. بينما بلغت وصفات الصيدلية الداخلية للمرضى المنومين 1.349.716 وصفة طبية منذ بداية عام 2022.

وبلغت إرساليات الأدوية للمستفيدين من داخل مكة 86208 إرسالية، بينما بلغت الإرساليات خارج مدينة مكة 30137 إرسالية، ضمن خدمة إيصال الأدوية إلى منازلهم. حيث يتمّ طلب خدمة إيصال الأدوية عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة الطبية ممن لديهم إعادة صرف، وبعد موافقة المريض على الشروط يتم تجهيز الأدوية بعد استلام الطلب عن طريق الموقع. ويتم تزويد المريض برسالة تأكيد الطلب. بعد ذلك يتم التواصل مع مندوب شركة الشحن المعتمده لدى المدينة الطبية لتوصيل الأدوية لمنزل المريض دون تحميله أي تكاليف.

خدمة المرضى وتلبية احتياجاتهم

وتأتي هذه الخدمة حرصًا من المدينة الطبية على سلامة أفراد المجتمع وتوفير الخدمات كافة للمرضى والمراجعين، إضافة إلى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية عبر الخدمات الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى. لتحسين تجربة المستفيدين والحد من عناء الحضور والسفر للحصول على الأدوية.

وجدير بالذكر، احتضان المدينة الطبية مؤخرًا للبرنامج المهني التخصصي لصيادلة الأورام والذي يعد الأول من نوعه والوحيد على مستوى المملكة والمعتمد من هيئة التخصصات الصحية كبرنامج مهني تخصصي، يؤهل الصيادلة للتعامل الأمثل مع الأدوية الكيماوية وعالية الخطورة في بيئة آمنة للصيدلي والمريض.