شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء المملكة يتميزون في بطولة التميز المهني لذوي الاعاقة بموسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمصاحبة مجموعة من المتدربين من مختلف المنشآت التدريبية بالمملكة، شاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيفي بطولة التميز المهني لذوي الإعاقة. التي أقيمت في مدينة موسكو (أبيليمبيكس 2023)، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2023.

ونجح المتدربون المشاركون بامتياز في مسابقة "اجتياز المهارة خلال الوقت المحدد" في تخصصات الكهرباء والدعم الفني وإدارة الشبكات. حيث كرمت اللجنة المنظمة وفد المؤسسة المشارك في البطولة. وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة ومهاراتهم الاستثنائية في تخصصاتهم المختلفة.

التشجيع المستمر لتطوير المشروعات النوعية

أوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب د.عادل الزنيدي، أن المؤسسة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الابتكار والإبداع في المجالات التقنية والمهنية. وتحرص على تشجيع المتدربين والمتدربات بشكل دائم على تطوير مشروعات نوعية من خلال أندية متخصصة بالكليات والمعاهد يشرف عليها مدربين ومدربات متخصصين .

وأضاف الزنيدي أن متدربي ومتدربات الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، حققوا خلال هذا العام عدة جوائز دولية ومراكز متقدمة في مسابقات عالمية. ويتم تشجيعهم في المؤسسة على مشاركتهم في المحافل الدولية، واطلاعهم على أحدث التوجهات العالمية في الابتكار والمواهب بمجالات التدريب التقني والمهني.

فائزو "التميز المهني لذوي الإعاقة"

وفي بطولة التميز المهني لذوي الإعاقة التي أقيمت في موسكو هذا الشهر، فاز كل من فارس زاهر الشهري وعبدالحميد عبيد الشمري في تخصص إدارة الشبكات والأنظمة،وفي تخصص التركيبات الكهربائية، فاز مروان أحمد الإسماعيل، وفي تخصص الدعم الفني للأجهزة الإلكترونية، فاز كل من محمد أحمد الغامدي وماجد مهدي اليامي ،حيث قدم المتدربون المشاركون أداءً متميزاً وتفوقاً في مجالاتهم التي شاركوا بها .