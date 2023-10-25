السعودية | “موهبة”: 4119 طالباً وطالبة يؤدون اختبار “موهوب2” ويتنافسون لتمثيل الوطن دولياً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدى 4119 طالباً وطالبةً أمس، اختبار مسابقة “موهوب”– المرحلة الثانية، في 72 مركز اختبار بمختلف مناطق المملكة، في تخصصات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والعلوم، بتنظيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم.

وسيلتحق المرشحون في هذه المسابقة ببرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية ابتداءً من ملتقى الشتاء المقبل، والذي سيقام في الهيئة الملكية بالجبيل للبنين، وفي جامعة الأميرة نورة للبنات، خلال الفترة من 4-13 يناير المقبل.

وتستهدف المسابقة، الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي؛ بهدف اكتشاف الطلبة المتميزين في العلوم، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والفلك والفضاء، لإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة؛ لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية التي تعقد، سنوياً.

وتركز المسابقة على دعم الطلبة ببرامج تدريبية متخصصة، وتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى ترشيح الطلبة المتميزين للانضمام في المنتخبات السعودية التي تشارك في الأولمبيادات الدولية، حيث سيدخل الفائزون بالمسابقة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية؛ ليتم بعد سنتين اختيار من يمثل منهم المملكة في 19 أولمبياداً إقليمياً ودولياً.

كما تستهدف المسابقة رفع اسم المملكة في المسابقات الدولية، وتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة في المسابقات العالمية، ورفع وعي المجتمع بدورهم، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، إضافة إلى الإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية.

يذكر أن عدد المسجلين في تخصص الرياضيات بلغ 14226 طالباً وطالبةً، فيما بلغ عدد المسجلين في تخصص الأحياء 7194، والعلوم 6758، والفيزياء 2274، والكيمياء 2115، كما بلغ عدد المسجلين في تخصص الفلك والفضاء 13775، وهو التخصص الوحيد الذي ترعاه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وبلغ عدد الطلبة المسجلين في التخصصات كافة 46342 طالباً وطالبةً؛ منهم 28909 من الطلبة في المدارس الحكومية، و14193 من المدارس الأهلية، والتعليم الأجنبي 3240، منهم 25521 طالبة و20821 طالباً، يمثلون 47 إدارة تعليمية.

وتُعد الأولمبيادات الدولية مسابقات عالمية سنوية عالية المستوى، ومن أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام، وتشمل تخصصات عدة؛ منها: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم، الأحياء، المعلوماتية، والفلك والفضاء، وتعقد في فصل الصيف من كل عام، باستضافة إحدى الدول المشاركة.

وتقام هذه المسابقات منذ أكثر من خمسين عاماً، ويتم الترشيح للمشاركة فيها بناءً على أداء الطالبـ/ـة في الملتقيات التدريبية، من خلال اجتياز الاختبارات التي تعقد في الملتقيات حتى يصل إلى اختبارات الترشيح للمسابقات النهائية.