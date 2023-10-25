الفلبين تتصدر دول الاستقدام

تصدرت الفلبين العمالة الأكثر استقداما عبر المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية بالمملكة «مساند»، تلتها بنجلاديش ثم باكستان، وذلك بعد اعتماد 900 مكتب في مختلف مناطق المملكة. بينما تستغرق مدة إصدار التأشيرة 8 دقائق، وأتاحت المنصة سداد الرواتب الشهرية للعمالة عبر التطبيقات الرسمية Stc pay وUrpay تسهيلا للجانبين وكخدمة رقمية متقدمة.

تنظيم العلاقة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها عملت على أتمتة إجراءات الاستقدام وتطوير القطاع بالمملكة، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى رفع جودة الاستقدام وحفظ حقوق كلا الطرفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية.

خدمات رقمية

يبلغ متوسط مدة رد مكاتب الاستقدام على العملاء 90 دقيقة منذ إنشاء الطلب، وعملت منصة مساند على حفظ حقوق الأطراف المعنية بإتاحتها خدمة تحويل الرواتب الشهرية وتقديم خدمات رقمية متكاملة لقطاع الاستقدام تماشياً مع استراتيجية سوق الاستقدام والعمل بالمملكة.

وأتاحت المنصة نقل خدمة عامل منزلي من فرد إلى فرد، وتوثيق عقود العمالة المنزلية، وحماية الأجور، فضلا عن حل الشكاوى والخلافات.