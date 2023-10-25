شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب الخطيرة احذر تناول البسكويت مع الشاي مهما كانت حاجتك إليه ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تحرص الكثير من الأمهات وخاصة في عالمنا العربي على تقديم الأطعمة والمشروبات الصحية لأطفالها الرضع، التي تساهم في تعزيز المناعة وتمد الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الرضيع فى مراحل نموه.

وفي هذا السياق، قال الدكتور الشربينى محمد الشربينى، استشاري الأطفال، إن هناك الكثير من الأمهات يعطين لأطفالهن الرضع البسكويت بالشاي لاعتقادهن أنها وجبة صحية ومغذية، ولكن هذا الأمر غير صحيح.

وأضاف الشربيني، أن البسكويت غير صحي للرضع أقل من عمر سنة، وذلك لعدة أسباب أبرزها:

- يحتوي البسكويت على كمية كبيرة من السكر التي تسبب تسوس للأسنان اللبنية وتؤثر سلبيا على مناعة الرضع.

- يمنح الطفل الإحساس بالشبع ويجعله غير مقبل على الأكل ويرفض باقي الأنواع المهمة لصحته ولنموه ويفضل تناول السكريات.

- البسكويت يحتوي على الزيوت المهدرجة غير الصحية.

- أما الشاي فهو من المشروبات غير الصحية للرضع لاحتوائه على مادة التانين التي تقلل من امتصاص الحديد وتسبب فقر الدم وما يصاحبه من فقدان للشهية وتأثيره على نمو الطفل.

- يحتوي الشاي على الكافيين الممنوع إعطاؤه للرضع لأنه يسبب الأرق واضطرابات النوم والعصبية الزائدة.

ونصح استشاري الأطفال، بتقديم الأطعمة الصحية المعدة بالمنزل كالخضراوات والفاكهه والحبوب واللحوم.