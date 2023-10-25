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ترحيب عفوي من أحد الحاضرين بولي العهد في منتدى مستقبل الاستثمار .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - رحب أحد الحاضرين في منتدى مستقبل الاستثمار بولي العهد الأمير ؛ بطريقة عفوية.

ولدى وصول ولي العهد و رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إلى المنتدى، قال أحد الحاضرين لصاحب السمو الملكي ” الله يطول في عمرك ويديمك” وذلك بطريقة عفوية”.

وشهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جانبا من جلسات منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” بالرياض أمس الأربعاء .

وانطلقت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة في الفترة الثلاثاء من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 بالعاصمة الرياض.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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