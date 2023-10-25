"المدني" يحذر من أمطار خفيفة على جدة وبحرة اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 12:37 مساءً

حذر الدفاع المدني من هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظتي جدة وبحرة. وبيّن أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار خفيفة على محافظتي جدة وبحرة، اليوم الأربعاء. ودعا "المدني" إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

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