"تقني عفيف" يطرح فرصًا تدريبية لمقاعد شاغرة في 3 برامج

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فرع الكلية التقنية والمعهد الصناعي للبنين بعفيف، عن توفّر عدد من المقاعد التدريبية في عدد من البرامج، داعيًا الراغبين إلى زيارة مقر المعهد للتسجيل.

وتشمل المقاعد الشاغرة برنامج تركيب دوائر الاتصال وأنظمة الإنذار والمراقبة، وبرنامج توزيع الأحمال والتمديدات الكهربائية، وبرنامج الصيانة الشاملة للمكيفات المجزأة.

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