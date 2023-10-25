انت الان تتابع "الداخلية" تعلن نتائج القبول في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ 67 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (67) من حمَلة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1445.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر- توظيف) بوزارة الداخلية على الرابط .

كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية" تعلن نتائج القبول في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ 67 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.