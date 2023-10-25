انت الان تتابع استمرت لمدة يومين.. "منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 12:57 مساءً

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، جولة التجارة الإلكترونية في مرحلتها الخامسة، التي نظمتها بمنطقة جازان في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية. وشارك في الفعاليات التي استمرت لمدة يومين، مجموعة من الخبراء ومقدّمي الخدمات والمتخصّصين في التجارة الإلكترونية؛ بهدف تعزيز وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية. وشهد اليوم الأخير تنفيذ 5 ورش تدريبية في صناعة المحتوى والتميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية والتوسع خارج النطاق الجغرافي والمنافسة العالمية والتسويق الرقمي. وكانت جولات التجارة الإلكترونية قد انطلقت من محافظة جدة مرورًا بمناطق عسير والرياض والمدينة المنورة وصولًا لمنطقة جازان، وإلى جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي، وبلغ عدد المسجلين في الجولات السابقة نحو 10.202، في حين جرى تقديم أكثر من 610 جلسات استشارية في تطوير الأعمال، و45 ورشة عمل تدريبية، استفاد منها 1150. وتأتي هذه الجولات تأكيدًا لحرص "منشآت" على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة؛ لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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