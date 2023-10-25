"فيصل بن فرحان" يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزيرة خارجية رومانيا تتضمّن خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 1:09 مساءً

تلقّى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزيرة خارجية رومانيا "لومينيتا تيودور أودوبيسكو". وجرى خلال الاتصال بحثُ خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر، ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة. وناقش الجانبان أهميةَ تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي من خلال العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف؛ لإيجاد حلٍّ عادل وشامل ومنصف، يلبّي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية. كما جرى خلال الاتصال استعراضُ العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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