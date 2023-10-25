المفاوضات بين طرفي الحرب في السودان ستستأنف في جدة برعاية أمريكية - سعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 1:30 مساءً

تستأنف المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع، طرفَي الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من ستة أشهر، برعاية أمريكية - سعودية في جدة؛ بحسب ما أعلن الجيش الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأربعاء. منذ 15 أبريل سقط أكثر من "9000" قتيل، وفق حصيلة للأمم المتحدة، كما ترك أكثر من "5،6" مليون سوداني منازلهم ونزحوا داخل بلادهم أو لجؤوا إلى دول مجاورة. ولم تنجح حتى الآن كلٌّ محاولات الوساطة في إحراز أي تقدم على طريق وقف الحرب، وأقصى ما توصّلت إليه هو فترات وقف إطلاق نار قصيرة.

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