قطر تحذر: أي اجتياح بري إسرائيلي لغزة سيُعقّد جهود الإفراج عن الرهائن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 1:32 مساءً

تتواصل المساعي الدولية لوقف التصعيد بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" و"إسرائيل" وللإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، حيث حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الأربعاء من أن أي اجتياح بري إسرائيلي لقطاع غزة سيُعقّد جهود إعادة المحتجزين. وذكر "الأنصاري" أن أهم أولويات قطر هي إعادة المحتجزين سالمين، وهو ما يتطلب عدم تعرّضهم لأذى في تبادل إطلاق النار. وأضاف "الأنصاري": "قطر تركّز جهود الوساطة على إطلاق سراح المحتجزين، وهو أمر منفصل عن المناقشات الأوسع نطاقًا لخفض التصعيد".

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