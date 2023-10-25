انت الان تتابع اتهمت الغرب بـ"الكيل بمكيالَيْن".. الملكة رانيا: نشهد صمتًا عالميًا حول معاناة المدنيين في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 1:33 مساءً

اتهمت الملكة رانيا، ملكة الأردن، الزعماء الغربيين باتباع "معايير مزدوجة صارخة لفشلهم في إدانة مقتل المدنيين الفلسطينيين الذين يرزحون تحت القصف الإسرائيلي في غزة". وقالت الملكة رانيا في مقابلة مع الصحفية المعروفة كريستيان أمانبور على قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إن الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، يشعرون بالصدمة وخيبة الأمل من رد فعل العالم على هذه الكارثة التي تتكشف.. في الأسبوعين الماضيين، شهدنا معايير مزدوجة صارخة في العالم". وأضافت: "عندما حدث ما حدث في السابع من أكتوبر، وقف العالم على الفور وبشكل لا لبس فيه إلى جانب "إسرائيل" وحقها في الدفاع عن نفسها وأدان الهجوم الذي وقع، لكن ما نشهده في الأسبوعين الماضيين، نشهد صمتًا في العالم".

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