تراند اليوم : شاهد.. رد وزير الخارجية على سؤال صحفي بشأن: " إمكانية استئناف عملية السلام وأول شيء يجب القيام به"

صحيفة الخليج 365: أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن "العرب" جادون في المشاركة عندما يتعلق الأمر بإعادة عملية السلام.

ووجه مراسل "سكاي نيوز" سؤالا للأمير قائلا: " في رأيك ما هو أول شيء يجب القيام به لتحقيق السلام؟".

ورد وزير الخارجية قائلا: "الآن نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، وبحاجة إلى استئناف عملية السلام".

وقاطعه المراسل قائلا: " هل هذا ممكن؟ "، وأجاب الوزير: " يجب أن يكون ممكنا إذا كنا غير راغبين في التغلب على جميع الصعوبات وكل التحديات، وكل التاريخ الذي ينطوي على هذه القضية، عندئذ لن نحقق أبدا السلام والأمن الحقيقيين في المنطقة، لذلك يجب أن نتغلب على كل التحديات ونستأنف عملية السلام".

وأضاف: "العرب أظهروا بوضوح أنهم جادون للمشاركة في عملية السلام، نحن مستعدون ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".