تراند اليوم : شاهد.. رونالدو يكشف سر تألقه الكبير مع النصر رغم وصوله لعمر 38 عاماً

صحيفة الخليج 365: كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسباب تألقه الكبير مع فريق النصر، رغم وصوله لسن 38 عاما.

وقال رونالدو: "في الحقيقة، أنا لا أهتم كثيرا بالأرقام القياسية، وأفكر بالاستمتاع بوقتي الحالي مع النصر، ونحن نعمل على أن نكون أقوى وأفضل فريق".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا: "كلمة السر هي أنني أستمتع باللعب، وهذا السر في كرة القدم".

وتابع: "لا شيء يأتي دون تضحيات، وأنا سعيد جداً مع النصر، وسنة جديدة سعيدة للنصر، والفريق يتحسن للأفضل من مباراة لأخرى، ومدربنا كاسترو وجهازه يعملون على مساعدتنا لنكون أفضل فريق".

واختتم رونالدو تصريحاته: "بعد تسجيل الهدف الثاني اعتقدنا أن المباراة ستكون سهلة، ولكنها كانت صعبة ومعقدة".