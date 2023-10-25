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تراند اليوم : شاهد.. رونالدو يكشف سر تألقه الكبير مع النصر رغم وصوله لعمر 38 عاماً

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صحيفة الخليج 365: كشف النجم البرتغالي ، أسباب تألقه الكبير مع فريق النصر، رغم وصوله لسن 38 عاما.

وقال رونالدو: "في الحقيقة، أنا لا أهتم كثيرا بالأرقام القياسية، وأفكر بالاستمتاع بوقتي الحالي مع النصر، ونحن نعمل على أن نكون أقوى وأفضل فريق".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا: "كلمة السر هي أنني أستمتع باللعب، وهذا السر في كرة القدم".

وتابع: "لا شيء يأتي دون تضحيات، وأنا سعيد جداً مع النصر، وسنة جديدة سعيدة للنصر، والفريق يتحسن للأفضل من مباراة لأخرى، ومدربنا كاسترو وجهازه يعملون على مساعدتنا لنكون أفضل فريق".

واختتم رونالدو تصريحاته: "بعد تسجيل الهدف الثاني اعتقدنا أن المباراة ستكون سهلة، ولكنها كانت صعبة ومعقدة".
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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