تراند اليوم : صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة بشأن حقيقة الصاروخ الذي أطلق على مستشفى المعمداني في غزة

صحيفة الخليج 365 : كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حقيقة إن صاروخ المستشفى المعمداني أطلق من غزة حسبما قال الجيش الإسرائيلي.

تقرير الصحيفة الأمريكية

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير تحت عنوان: "نظرة فاحصة على بعض الأدلة الرئيسية في انفجار مستشفى غزة"، إن "الفيديو يظهر قذيفة تخترق سماء غزة المظلمة وتنفجر في الهواء. وبعد ثوان شوهد انفجار آخر على الأرض".

التحليل البصري التفصيلي

وأكدت أن "التحليل البصري التفصيلي الذي أجرته يخلص إلى أن مقطع الفيديو المأخوذ من كاميرا تلفزيون الجزيرة والذي تم بثه مباشرة ليلة 17 أكتوبر، يظهر شيئا آخر. ومن المرجح أن الصاروخ الذي يظهر في الفيديو ليس هو الذي تسبب في الانفجار في المستشفى"، مبينة أن "القنبلة التي انفجرت في السماء على بعد ميلين تقريبا، ليس لها صلة بالقتال الذي اندلع على الحدود بين إسرائيل وغزة في تلك الليلة".

رؤية انفجارين

وأضافت: "تشير اللقطات أيضا إلى حدوث قصف إسرائيلي، وأنه يمكن رؤية انفجارين بالقرب من المستشفى في غضون دقيقتين من قصفه". النتائج وأوضحت الصحيفة أن "النتائج التي توصلت إليها لا تجيب على السبب الحقيقي وراء انفجار المستشفى، أو من المسؤول"، مشددة على أن تحليلها "يلقي بظلال من الشك على أحد الأدلة الأكثر انتشارا والتي استخدمها المسؤولون الإسرائيليون لإثبات قضيتهم، ويزيد من تعقيد الرواية المباشرة التي طرحوها". كلمة الرائد نير دينار وقال الرائد نير دينار، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لـ"نيويورك تايمز" إن "القوات الإسرائيلية لم تكن تقصف"ضمن نطاق يعرض المستشفى للخطر"، لكنه رفض تحديد مدى مسافة الضربة الأقرب.

عطل كارثي في المحرك

وقال مسؤولون بالمخابرات الأمريكية إن الوكالات قدرت أن "الفيديو يظهر صاروخا فلسطينيا أطلق من غزة وهو يعاني من عطل كارثي في المحرك قبل أن يصطدم جزء من الصاروخ بأرض المستشفى".