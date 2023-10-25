شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تطلق الهوية الجديدة لـ"توكلنا" غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، تعلن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، غدًا الخميس، إطلاق الهوية الجديدة لتطبيق "توكلنا" والخدمات المقدمة للجهات والأفراد بالمملكة. وذلك في حفل يستضيفه قاعة المملكة بأحد الفنادق في مدينة الرياض.

تطبيق "توكلنا"

ويعتبر "توكلنا" أحد ممكنات التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية وفق رؤية السعودية 2030 لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أرقى الخدمات للأفراد والجهات بكل يسر وسهولة.

وجاء إطلاق التطبيق، والذي يقدم العديد من الخدمات الرقمية للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، انطلاقًا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية -أيدها الله- على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ساعد التطبيق في مساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

كما أطلق عِدّة خدمات ساهمت في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.

"توكلنا خدمات"

وفي 29 أبريل 2022 أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تطبيق "توكلنا خدمات" لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد.

ويشتمل تطبيق "توكلنا خدمات"، الذي يُعد أحد المنتجات النوعية لمنظومة توكلنا، على خدمة استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة، والتي تشمل التبرع مع إحسان وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها من الخدمات.