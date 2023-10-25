شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الرومانية حماية المدنيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزيرة خارجية رومانيا لومينيتا تيودور أودوبيسكو.

وجرى خلال الاتصال، بحث خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر، ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.

حماية المدنيين

ناقش الجانبان، أهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي من خلال العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف لإيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.