شكرا لقرائتكم خبر عن "ريف" يُدعم صناعة الورد الطائفي بـ 6 حاويات تبريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثل بمكتبها بمحافظة الطائف ستة حاويات تبريد للجمعية التعاونية الزراعية بالطائف، وجمعية الورد الطائفي، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، المهندس هاني القاضي، أن ذلك يأتي ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف“ وبحضور خبراء من منظمة «الفاو» وقدم كنموذج تجريبي لنقل الورد والمحافظة عليه تحت درجة حرارة منخفضة بعد القطاف كأحد التقنيات الحديثة لرفع مستوى جودة المركبات العطرية المكونة لزيت الورد وانتاجها بجودة عالية كما ستستخدم هذه الحاويات لنقل المنتجات الزراعية الأخرى بعد موسم الورد.

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وأكد أن البرنامج يهدف إلى تشجيع وتبني أفضل الممارسات الزراعية بين صغار مزارعي الورد وتوعيتهم، بما يسهم في زيادة إنتاجهم وإظهار التقنيات المحسنة والممارسات الجيدة لإنتاج الورد، وتوجيههم لاستخلاص الزيوت العطرية نحو نهج تطوير سلسلة القيمة.

تطوير صناعة الورد

فيما أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة، سواء على مستوى الزراعة أو على مستوى التصنيع على تطوير صناعة الورد الطائفي من خلال تأهيل المدرجات، وزيادة المساحات المزروعة، ودعم الصناعات التحويلية.

وأضاف "المهندس الخليف" أن برنامج التنمية الريفية المستدامة ”ريف“ هو أحد من ضمن البرامج المدعومة في منطقة مكة المكرمة ”البرنامج الذي يهدف لتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد“، حيث يستهدف البرنامج زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية، إضافة إلى رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة.