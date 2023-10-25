شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من مدرب صن داوينز علي مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لنادي صن داوينز علي التعليق عن مواجهة الأهلي القادمة، في الدور قبل النهائي من منافسات الدوري الأفريقي.

حيث أكد أن مواجهات الأهلي دائما ما تكون مليئة بالإثارة والندية بشكل كبير، الأمر الذي يزيد من صعوبة المباراة علي فريقه أمام الفريق القاهري.

موكوينا شدد علي أنه قام بمتابعة مواجهة الأهلي أمام سيمبا في الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر قام بإضافة بعض اللاعبين الجيدين إلى قائمته والذين لم يكونوا موجودين في الموسم الماضي.

وأتم:" سنحاول تحقيق الفوز في المباراة علي الأهلي في المواجهة القادمة من أجل تسهيل مهمة الفريق في مواجهة العودة، والعبور إلى المباراة النهائية من الدوري الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يستضيف صن داوينز نظيره الأهلي يوم الأحد القادم، ضمن منافسات قبل نهائي الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.