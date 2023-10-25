شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يثير الجدل حول موقف إمام عاشور من مواجهة صن داوينز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن مفاجأة خطيرة بشأن إمام عاشور وعدم مشاركته في مواجهتي سيمبا السابقتين في الدوري الأفريقي.

علي الرغم أن اللاعب كان يجلس علي دكة البدلاء في المباراتين، حيث شدد المدرب أنه ما زال يشك حول سلامة اللاعب بنسبة 100%.

وتابع:" تحرك إمام عاشور في التدريبات بعد الإصابة مختلفا تماما عن سابقها، أعتقد أن اللاعب يعاني من شئ نجهله، لذلك لم أقرر المجازفة به ".

هذا ومن المتوقع أن يكون اللاعب جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مواجهة صن داوينز القادمة، ولكن تبقي مشاركة اللاعب في المباراة من عدمها، محل شك كبير بعد تصريحات المدرب الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يستضيف صن داوينز نظيره الأهلي يوم الأحد القادم، ضمن منافسات قبل نهائي الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.