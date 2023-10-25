شكرا لقرائتكم خبر عن ماكوينا يكشف موقف قاهر الأهلي من المواجهة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لنادي صن داوينز علي التأكيد عن صعوبة موقف النجم الأنيبي بيتر شالويلي من اللحاق بمواجهة الأهلي القادمة.

حيث أكد أنه يصلي ويدعو الله كثيرا من أجل لحاق اللاعب بمواجهة الأهلي، يأتي ذلك في الوقت الذي غاب فيه اللاعب عن مواجهتي بيترو أتليتكو في الدور قبل النهائي من البطولة.

وأوضح ماكوينا أن مواجهة الأهلي القادمة ستكون مليئة بالإثارة، نظرا للشعبية الكبيرة التي تحظاه مباراة كلا الفريقين في القارة السمراء بالآونة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن شالويلي قد تمكن من تسجيل 3 أهداف في مرمي الأهلي الموسم الماضي، في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داوينز

هذا ومن المقرر أن يستضيف صن داوينز نظيره الأهلي يوم الأحد القادم، ضمن منافسات قبل نهائي الدوري الأفريقي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.