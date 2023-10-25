شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سائق وركاب مترو في لندن يهتفون «فلسطين حرة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو يوثق هتاف سائق مترو في لندن ومن خلفه الركاب باسم “فلسطين حرة حرة” في سعادة.

وأوضح ناشرو مقطع الفيديو أن سائق المترو هتف في الركاب عبر نظام الاتصال الداخلي للقطار أمام العشرات من الركاب المتوجهين نحو مسيرة داعمة لفلسطين.

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا

https://www.instagram.com/reel/CyqnD2EKRpG/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==



وأعلن تلفزيون فلسطين، في نبأ عاجل له، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 20 في قصف إسرائيلي على مخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك، فجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق في منطقة جنين.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين، ووادي برقين، ومنطقة الهدف، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأشارت المصادر إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين، تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال.

وذكر تلفزيون فلسطين أن قصفًا جويًا إسرائيليًا استهدف محيط مقبرة مخيم جنين، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية وعدد من الجرافات إلى المخيم.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.