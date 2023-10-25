شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض جوي يهدد بأمطار رعدية خلال 72 ساعة!.. هيئة الأرصاد الجوية تطلق تحذيرات عاجلة لهذه المناطق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

من المتوقع أن يشهد الطقس في الساعات الـ 72 القادمة تغيرات بارزة. ومن المتوقع سقوط أمطار في العديد من المحافظات مع انخفاض درجات الحرارة. على سبيل المثال، من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في محافظة كاترين حوالي 12 درجة مئوية فقط. وفيما يتعلق بالتوقعات للطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلاً نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية. أما السواحل الشمالية الشرقية فسوف يكون الطقس لطيفًا. أما في جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يكون الجو حارًا في الأمسيات وأثناء الليل. تغيرات في درجات الحرارة وتساقط الأمطار

ستكون الأجواء لطيفة في أوائل الليل ومائلة للبرودة في أواخر الليل في مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وفي مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تشير التوقعات الجوية للساعات الـ 72 القادمة إلى تغيرات في درجات الحرارة وتساقط الأمطار في بعض المناطق. تنبيهات حول الظواهر الجوية المتوقعة

خصصت هيئة الأرصاد الجوية بعض التنبيهات حول الظواهر الجوية المتوقعة. من المتوقع تكوّن شبورة مائية في ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة. تعامل مع الشبورة عند القيادة

تنتشر الشبورة في مناطق مصر، خاصة تلك التي تقع بالقرب من المناطق المائية والمستنقعات. قد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا، ومن المهم أن يكون السائقون حذرين ويقيمون سرعتهم بناءً على مدى الرؤية المتاحة لديهم. يجب أن يكون الأفراد على استعداد للتعامل مع تلك الظروف الجوية والالتزام بالإجراءات الوقائية عند القيادة، وخاصة عند انخفاض مستوى الرؤية، لتجنب الحوادث وضمان السلامة على الطرق. المناطق المتأثرة بالشبورة

تنتشر الشبورة في المناطق الساحلية الشمالية الغربية وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء. لذلك، يجب أن يكون الأفراد على استعداد للتعامل مع تلك الظروف الجوية والالتزام بالإجراءات الوقائية عند القيادة، وخاصة عند انخفاض مستوى الرؤية، لتجنب الحوادث وضمان السلامة على الطرق. توقعات الطقس لليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الحالة الجوية المتوقعة في مناطق مصر ودرجات الحرارة لليوم. من المتوقع أن يكون الطقس مائلاً للحرارة نهارًا في القاهرة والعاصمة الإدارية ومناطق أخرى، بينما ستكون الليالي باردة إلى معتدلة. درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

- العاصمة الإدارية: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 211 درجة مئوية.

- الإسكندرية: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 200 درجة مئوية.

- الغردقة: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

- شرم الشيخ: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 244 درجة مئوية.

- أسوان: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية. أخذ الاحتياطات اللازمة

يشير توقعات الطقس إلى أن الطقس سيكون معتدلاً مع انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق. يتوجب على الأشخاص أخذ هذه المعلومات في اعتبارهم عند التخطيط لأنشطتهم في الهواء الطلق أو خلال القيادة. يجب متابعة النشرات الجوية لتحديثات أكثر تفصيلاً حول الحالة الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة والراحة. تحذيرات الأرصاد الجوية

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من حدوث منخفض جوي في الـ 72 ساعة المقبلة ومن المتوقع هطول أمطار رعدية. يجب على الأفراد أخذ هذا التحذير بجدية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الطقس السيئ وتجنب المخاطر المحتملة