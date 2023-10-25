شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ظهور هذه العلامة على الرقبة تشير لإصابتك بمرض خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر إرتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التي يمكن ان تفتح ابواب الإصابة بامراض مزمنة، كأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

علامة في الرقبة تشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم

ويعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه مرض صامت، وذلك لأنك لا يظهر على المريض به أي أعراض في البداية، وفقا لما نشر في موقع “إكسبريس” البريطانية.

وكشفت داتون ممرضة أمريكية في مركز ريفرسايد ماثيوز الطبي بالمملكة المتحدة، أنه يمكن أن تظهر علامة تحذيرية على الرقبة تشير إلى إرتفاع ضغط الدم.

وتابعت داتون، أن هناك بعض العلامات الملحوظة لارتفاع ضغط الدم، ومن أحد الأعراض الملحوظة هو "الشعور بالنبض في الرقبة".

علامة في الرقبة تشير إلى الإصابة بإرتفاع ضغط الدم



وتشمل أعراض وعلامات ارتفاع ضغط الدم الأخري، وفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ الصداع المعتدل أو الشديد

_ القلق

_ ضيق التنفس

_ نزيف الأنف

_ الخفقان