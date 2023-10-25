شكرا لمتابعة خبر عن المملكة خالية رسميًا من إنفلونزا الطيور عالي الضراوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) خلوّ المملكة رسميًا من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة، من خلال تقييم المنظمة لملف المملكة المعدّ من قبل مركز “وقاء”، وفقًا للمعايير والضوابط الصادرة من المنظمة لاعتماد خلو الدول من الأمراض الوبائية.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز “وقاء” المهندس أيمن بن سعد الغامدي أن من شأن هذا الاعتماد تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم؛ من خلال إعادة تقييم الشروط والضوابط الخاصة بالشهادات الصحية البيطرية المعتمدة.

وأوضح “الغامدي” أن مركز “وقاء” يعمل على تعزيز مكانة المملكة في المكافحة والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية؛ للحدّ من مخاطرها وتعزيز الإنتاج الحيواني واستدامته.