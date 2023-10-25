شكرا لمتابعة خبر عن “مشعل العنزي ” و “محمد البقمي” نجوم رابع أمسيات شاعر الراية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في رابع ليالي شاعر الراية اشتعلت روح المنافسة بين الشعراء المشاركين وسط حضور جماهيري غفير على مسرح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في بثًا مباشر على قناة السعودية عند الساعة العاشرة مساءً وتم الإعلان في بداية الحلقة عن الشاعران المتأهلان من الخمس شعراء الذين شاركوا خلال الحلقة الثالثة وهم “عويد الشهراني، و فواز السلمي”. بعد حصولهم على أعلى نسبة تصويت من الجمهور .

و تأهل الشاعر مشعل العنزي للمرحلة القادمة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من لجنة التحكيم ، ورافقه إلى المرحلة التالية الشاعر محمد البقمي بعد حصوله على كرت الراية من عضو اللجنة ناصر السبعي، ويعد هذا ثاني كرت منح لمتسابق خلال الموسم الحالي، حيث ذهب الكرت الأول للشاعر مشاري الديحاني ، أما بقية الشعراء المشاركين خلال حلقة أمس سينتظرون تصويت الجمهور لينتقل منهم شاعر واحد للمرحلة المقبلة ليرافق المتأهلين للمرحلة الثانية.

وتألق شاعر الراية في الحلقات الماضية بين المشاركة الشعرية والحضور الجماهيري والصدى الذي حققه من محبي الشعر في المملكة والخليج والوطن العربي ، و تعد الحلقة القادمة أخر حلقات المرحلة الأولى، وبعدها يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وتتكون من ثلاث حلقات بحضور “15” شاعر متاهلًا من المرحلة الأولى ليكملوا مشوارهم إلى تحقيق لقب الراية.

وحظيت مسابقة المشهد مشاركة واسعة من الجمهور محليا وخارجيا حيث فاز عشرة أشخاص بجوائز مالية موزعة بينهم تخطت الـ 100 ألف ريال وذلك بعد كتابة أبيات شعرية تعبر عن المشهد الذي عرض في الحلقة السابقة.

وحصد برنامج شاعر الراية مشاهدات مليونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال موسمه الثاني ليواصل النجاحات التي حققت في الموسم الأول .

يذكر أن برنامج شاعر الراية من اصدارات هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تحتضن برامج متنوعة منها الثقافية والترفيهيه والاجتماعية التي تستهدف ذائقة المشاهدين بكافة فئاتها.