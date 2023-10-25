شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح أولى حالات الوسم ومدتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني أن ‏حسب النماذج العددية الحالة ‎الأولى لوسم ١٤٤٥هـ، سوف تكون مستمرة خلال ٣٦ ساعة القادمة من اليوم الأربعاء إلى الخميس ١١ ربيع ثاني ١٤٤٥هـ.

وأضاف الحصيني أن تأثيرات الوسم سوف تكون على أجزاء من القصيم والرياض ومكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وغرب وشمال الشرقية والربع خالي ولا يستبعد أجزاء من حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان واليمن والكويت.

وتابع بأن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى غزيرة وحبات برد، مشيرا بأن الحالة المدارية ‎لإعصار تيج تتلاشى.