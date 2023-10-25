شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح تقاطع جامعة الحدود الشمالية مع طريق عرعر رفحاء ..لسلامة الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق، اليوم الأربعاء، افتتاح الحركة المرورية على تقاطع جامعة الحدود الشمالية مع طريق عرعر رفحاء.

يأتي ذلك لرفع مستوى السلامة من خلال تلافي التقاطع السطحي، وتعزيز مستوى سلامة طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية بعرعر.

ويربط التقاطع مدينة عرعر بمحافظة رفحاء والقرى المجاورة، بالإضافة لخدمة جامعة الحدود الشمالية بعرعر.

وتبلغ تكلفة هذا التقاطع 41 مليونًا، ويتكون من 4 مخارج بمسارين، وطريق رئيسي بـ 3 مسارات لكل اتجاه، وطريق أسفل التقاطع بمسارين لكل اتجاه، بالإضافة لأدوات عوامل السلامة.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المشاريع التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للطرق، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع والإشراف عليه وذلك من خلال وضع السياسات واللوائح والمعايير اللازمة لإنشاء الطرق وصيانتها، كما يسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.