شكرا لمتابعة خبر عن سفيرة المملكة لدى أمريكا: لماذا علينا الاستثمار في المحيطات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت الأميرة “ريما بنت بندر” سفيرة المملكة لدى أميركا سؤالا إلى “جايسون شانيل” رئيس التمويل المستدام في “Citi Global Insights”، خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، حول سبب الاهتمام بالاستثمار في المحيطات.

وقال رئيس التمويل المستدام رداً على سؤال سفيرة المملكة بأن 50% من الأكسجين الذي يتنفسه العالم يأتي من المحيطات، وكذلك درجات الحرارة المرتفعة.

وأضاف شانيل بأن أهمية المحيطات تأتي في امتصاص درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على العالم، مشيراً بأن هناك شركات كثيرة تصل إلى 48 شركة تتأثر بالمحيطات ودرجات الحرارة.

وتابع شانيل بأن الاستثمار في المحيطات لا يتعلق على الأنشطة البحرية، بل يعتمد على الأعمال التجارية.