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“سدايا” تتسلم جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن تطبيق توكلنا

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الرياض - علي القحطاني - تسلمت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم، جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابة المبتكرة نظير جهودها في تطبيق توكلنا.

وقام بتسلم الجائزة نيابة عن “سدايا” الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتؤكد هذه الجائزة ريادة المملكة وتفوقها في مجالات التقنيات المتقدمة ومواصلتها السير نحو المنافسة عالمياً، وتحقيق أعلى المؤشرات العالمية في هذه المجالات من خلال ما تقوم به “سدايا” من جهود متنوعة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يُذكر أن الأمم المتحدة قد أطلقت جائزتها للخدمة العامة عام 2003؛ لتشجيع الابتكارات العالمية المتميزة في مجال الخدمة العامة ودعمها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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