شكرا لمتابعة خبر عن رئيس هيئة تطوير بوابة الدرعية : ولي العهد يتميز بحرصه على البيئة واهتمامه بها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتميز بحرصه على البيئة واهتمامه بها.

وأضاف جيري إنزيريلو خلال حضوره فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، بأن ولي العهد أوقف أنشطتهم حتى يتم معرفة ما تحت الأودية.

وتابع إنزيريلو بأنه طور الكثير في وادي حنيفة، والذي ساعد في وجود الكثير من المواقع الأثرية.

وأردف إنزيريلو “لكن إذا أخذنا استراتيجية السياحة الوطنية هنا وتحدثنا عن 100 مليون زيارة هنا في دول الخليج، لا تكون المساحة مثل كاليفورنيا إلا أنها لا تمثل هذا النوع من الازدحام”.

والجدير بالذكر تعد مبادرة مستقبل الاستثمار التي تأتي تحت عنوان “البوصلة الجديدة” مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم.