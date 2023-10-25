شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يجري عملية “اندو إن” لزراعة البطانة الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في إجراء أول عملية زراعة دقيقة لبطانة القرنية الداخلية الرقيقة بتقنية ““Endo in “ Transplant ready DMEK” في الشرق الأوسط والمنطقة وقبل الاطلاق الرسمي للتقنية في مؤتمر الأكاديمية الامريكية لطب العيون.

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من جانبه بشرَ الدكتور محمد المطلق رئيس بنك العيون في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بنجاح العملية ولله الحمد موضحاً أن المستشفى يُعد مرجعاً مهماً في زراعة القرنية بكافة أنواعها وأن هذه العملية الأولى من نوعها بالشرق الأوسط والمنطقة نتيجة التعاون المثمر بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وبين معهد “lions world vision”

وفي التفاصيل عن العملية ذكر الدكتور المطلق أن بطانة القرنية الداخلية الرقيقة تعد طبقة حساسة ورقيقة جداً يتم الحصول عليها من المتبرعين المسجلين بعد الوفاه وتُسهم هذه التبرعات في اعادة البصر لكثير من مرضى القرنية.