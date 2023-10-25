"كود" يُطلق "Tech Founders" لتطوير مهارات مؤسسي الشركات الريادية الرقمية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 2:23 مساءً

أطلق مركزُ ريادة الأعمال الرقمية "كود" التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامجَ "Tech Founders"؛ وهو أحد برامج "The Multiverse"، الذي يهدف إلى توفير برامج لتطوير مهارات مؤسّسي الشركات الريادية الرقمية، وتمكينهم من المهارات القيادية والتنفيذية والتقنية. ويشمل البرنامجُ جميعَ الاحتياجات المطلوبة لتمكين رواد الأعمال من اكتساب مهارات أساسية في بناء وتوسيع وتنمية الشركات التقنية؛ من خلال التدريب والإرشاد والتوجيه من قبل نخبة من رواد الأعمال والخبراء العالميين في هذا المجال. ويستثمر البرنامج في الرواد من خلال برامج تغطّي جميع الاحتياجات المطلوبة، بداية من المعسكرات التدريبية المحلية، وانتقالًا إلى برنامج احتضان دولي في عدة وجهات عالمية، وينتهي ببرنامج نمو واستدامة المشاريع. وتقام النسخة الأولى من برنامج "Tech Founders" في وادي السيليكون، وبإمكان الشركات الريادية الرقمية التسجيل في البرنامج ومعرفة المزيد من المعلومات، بزيارة موقع البرنامج .

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