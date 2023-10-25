البرلمان الليبي يدعو سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 2:34 مساءً

دعا مجلسُ النواب الليبي، اليوم "الأربعاء"، سفراءَ الدول الداعمة لإسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين إلى مغادرة البلاد فورًا. وطالب المجلسُ، في بيان نشره في موقعه الرسمي، الحكومةَ بوقف تصدير النفط والغاز إلى الدول المساندة لإسرائيل حال عدم توقف مجازرها بحق الفلسطينيين. وأعرب عن رفضه القاطع لتهجير أهلنا في غزة بأي شكل من الأشكال. وأدان المجلس بأشدّ العبارات ما تقوم به حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها لإسرائيل في جرائمها في قطاع غزة. وذكر أن "الحربَ الدائرة اليوم حربُ إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في مواجهة شعب أعزل محاصر".

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