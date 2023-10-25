"الجريشي" يحصل على درجة الدكتوراه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 أكتوبر 2023, 2:49 مساءً

حصل الباحث منصور بن ربيعان الجريشي على درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وكان عنوان الرسالة "فاعلية برنامج مقترح قائم على التخيل البصري لتنمية مهارات كتابة القصة وتحقيق الذات اللغوية لدى طلاب الصف الثاني متوسط بمنطقة المدينة المنورة"، ويعد بذلك ثاني باحث يحصل على الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس. أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور عبدالحكم خليفة، وناقشها الدكتور علي المنتشري، والأستاذ الدكتور محمد البشري (مناقش خارجي).

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